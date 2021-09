Not to scale

Zwei Besucher*innen experimentieren gemeinsam, indem sie zeichnen, löschen und zuhören. Ein Soundtrack begleitet sie auf dieser Reise mit Bleistift auf Papier. Krudes Kritzeleien werden in einer komischen und verstörenden Bildergeschichte lebendig und halten die Spannung zwischen Kreation und Destruktion, Leben und Tod, Energie und Entropie. Geschichten, Bilder und Ideen tauchen auf und verschwinden immer wieder auf dem Zeichenblatt und entfalten ein Wimmelbild der Möglichkeiten.

In Koproduktion mit Access Point, St. Petersburg, Dublin Theatre Festival, Teatro do Bairro Alto, Lissabon, Noorderzon Festival of Performing Arts & Society, Groningen und Theater Rampe.