Notburga plaudert aus dem Nähkästchen - Freud und Leid unter Herzog Ulrich

Näherin Notburga aus Neuffen ist, wie schon so oft, zur Unterstützung des Hausschneiders auf den Hohenneuffen gekommen.

Gerne unterbricht sie ihre Arbeit, um den fremden Besucherinnen und Besuchern von den Taten Herzog Ulrichs von Württemberg zu erzählen: von seiner Rolle bei den Aufständen des gemeinen Mannes und von den auf der Festung eingesperrten Widersachern. Voller Stolz zeigt sie auch die steinernen Zeugen, die von Herzog Ulrichs Baufreude künden.