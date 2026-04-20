Notburga plaudert aus dem Nähkästchen - Freud und Leid unter Herzog Ulrich

Festungsruine Hohenneuffen 72639 Neuffen

Näherin Notburga aus Neuffen ist, wie schon so oft, zur Unterstützung des Hausschneiders auf den Hohenneuffen gekommen. 

Gerne unterbricht sie ihre Arbeit, um den fremden Besucherinnen und Besuchern von den Taten Herzog Ulrichs von Württemberg zu erzählen: von seiner Rolle bei den Aufständen des gemeinen Mannes und von den auf der Festung eingesperrten Widersachern. Voller Stolz zeigt sie auch die steinernen Zeugen, die von Herzog Ulrichs Baufreude künden.

Info

Festungsruine Hohenneuffen 72639 Neuffen
Vorträge & Lesungen
Google Kalender - Notburga plaudert aus dem Nähkästchen - Freud und Leid unter Herzog Ulrich - 2026-05-17 14:00:00 Google Yahoo Kalender - Notburga plaudert aus dem Nähkästchen - Freud und Leid unter Herzog Ulrich - 2026-05-17 14:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Notburga plaudert aus dem Nähkästchen - Freud und Leid unter Herzog Ulrich - 2026-05-17 14:00:00 Outlook iCalendar - Notburga plaudert aus dem Nähkästchen - Freud und Leid unter Herzog Ulrich - 2026-05-17 14:00:00 ical

Tags