Notes of Berlin | Joab Nist

»Vorsicht, alter Mann spuckt vom Balkon«. Diese und andere skurrile Zettelnachrichten sammelt Joab Nist, der selbsternannte Zettelmann, auf seinem Kult-Blog »Notes of Berlin« und amüsiert damit über 600.000 Abonnentinnen und Abonnenten auf Social Media.

Berlins witzigste Zettel bekommen nun endlich ein Mikro und feiern ihre Eislingen-Bühnenpremiere. Die Botschaften sind wie die Menschen, die in Berlin leben: äußerst direkt, mitunter liebenswürdig, oftmals skandalös, schräg und vor allem unvergleichlich komisch. Joab Nist serviert die bizarrsten Notizen in einer höchst unterhaltsamen Standup-Show, staubtrocken und urkomisch. Pure Alltagskultur in ihrer reinsten Form. Wer noch keine Lachmuskeln hat, wird an diesem Abend mit einem Sixpack rausgehen.