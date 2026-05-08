Notfallvorsorge - Gut vorbereitet auf den Ernstfall

Bürgerinnen und Bürger sollen in Notlagen eigenmächtig handeln können. Jeder Haushalt soll in der Lage sein, sich mindestens drei Tage selbst versorgen zu können. Das Referat für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz der Stadt Leonberg und der Ortsverein Leonberg des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) rücken in diesem Kurs den Katastrophenschutz und die Eigenvorsorge wieder stärker in das Bewusstsein der Bevölkerung. Besonders mit Blick auf den Klimawandel und zunehmende Extremwetterereignisse ist es entscheidend, dass die Menschen wissen, wie sie sich im Ernstfall verhalten sollen.

Kursinhalt:

• Was ist eine Katastrophe und wie reagiere ich richtig?

• Nutzung von Warn-Apps und digitalen Hilfsmitteln

• Tipps zum Anlegen eines Notvorrats: Lebensmittel, Wasser, Hausapotheke, Energieversorgung

• Notgepäck: Welche Gegenstände sollten jederzeit griffbereit sein?

Ziel ist es, die Resilienz der Bürgerinnen und Bürger zu stärken, damit sie im Ernstfall vorbereitet sind.

In Kooperation mit dem Referat Feuerwehr und Bevölkerungsschutz.

Ralf Kotte

Mi, 05.08.26

1. Kurs (Kurs-Nr. 261-1616L): 14 - 15.30 Uhr

2. Kurs (Kurs-Nr. 261-1617L): 16 - 17.30 Uhr

3. Kurs (Kurs-Nr. 261-1618L): 18.30 - 20 Uhr

Feuerwache Leonberg, Lehrsaal (1. OG)

kostenfrei (Anmeldung erforderlich)

Ort:

Feuerwache Leonberg, Lehrsaal (1. OG)

Datum:

05.08.2026

Uhrzeit:

14:00 bis 20:00 Uhr