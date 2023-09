Notos Quartett „Verrückt vor Liebe"

Gespielt wird:

Wolfgang Amadeus Mozart: Quartett für Klavier, Violine, Viola und Violoncello in Es-Dur, KV 493

Mozarts zweites Klavierquartett in Es-Dur, KV 493 gilt als klassisches Pionierwerk dieser Gattung. Einen Höhepunkt der Romantik markiert hingegen das Klavierquartett von Robert Schumann aus dem Jahr 1842, ein poetisches und zugleich energetisches Werk. An dessen Rang knüpfte der Brite William Walton mit seinem 1921 vollendeten Klavierquartett an. Es ist das erste Meisterwerk des damals gerade 19-Jährigen: Die Musik vermittelt gekonnt zwischen Spätromantik und Moderne und zollt sogar der Alten Musik ihren Tribut.