NOTOS QUARTETT - Kammermusik

Das Notos Quartett gilt als eine der herausragenden Kammermusikformationen der Gegenwart (FONO FORUM).

Sechs erste internationale Wettbewerbspreise, zahlreiche Sonderpreise, ein ECHO Klassik sowie der Würth-Preis der Jeunesses Musicales Deutschland unterstreichen die Ausnahmestellung dieses Ensembles in der Klassikszene.

Publikum wie Kritik bewundern neben der „virtuosen Brillanz und technischen Perfektion“ besonders den Sinn für die Balance und das Zusammenspiel, welches jedes Detail der Komposition hörbar macht und die Zuhörer mit den innig gespielten Tönen direkt ins Herz trifft. Das Notos Quartett ist regelmäßig zu Gast in renommierten europäischen Konzertsälen (Berliner Philharmonie, Philharmonie Köln, Konzerthaus Wien, Wigmore Hall u.a.) und konzertiert außerdem in China, Japan, Australien und den USA.