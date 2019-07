Notte Italiana in Leinfelden

× Erweitern DiVino Ristorante e Vini Notte

Endlich wieder: Die fünfte NOTTE ITALIANA im DiVino - Samstag, 20.07.2019 ab 19:00 Uhr

Zum bereits fünften Mal heißt es in Leinfelden-Echterdingen „NOTTE ITALIANA“ - die italienische Party mit Tanzgarantie!

Das italienische Restaurant DiVino veranstaltet am Samstag, den 20.07.2019 wieder die italienische Nacht mit Livemusik und einem typisch italienischen BBQ inklusive eines guten Glases Wein am Neuen Markt. Für nur €30 können die Gäste teilhaben an diesem schönen Event.

Bei „NOTTE ITALIANA" geht es uns darum, italienisches Flair in unserem schönen Ambiente an der Piazza Leinfeldens, gepaart mit italienischer Live-Musik durch unseren professionellen italienischen Entertainer - und landestypischen Speisen, für einen Abend so zu inszenieren, als ob man in Italien wäre.

Selbstverständlich haben wir auch vegane, vegetarische und andere Alternativen für diesen Abend. Bitte teilen Sie uns Ihre Wünsche bei der Reservierung mit.

Seien Sie dabei, wenn wir im DiVino die italienische Art zu Leben und zu Essen zelebrieren.

Tickets können Sie bei uns per eMail info@divino-le.de Stichwort "Notte Italiana" oder telefonisch 0711/91 229 229 erwerben.

Wir freuen uns schon