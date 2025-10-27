„Notting Hill“ ist eine romantische Komödie aus dem Jahr 1999, die die Geschichte von William Thacker, einem Buchhändler in London, und Anna Scott, einem berühmten Hollywood-Star, erzählt, die sich ineinander verlieben.

Ihre Beziehung stellt sie vor Herausforderungen, da ihre Welten unterschiedlicher nicht sein könnten. Der Film erkundet, wie sie versuchen, eine gemeinsame Basis zu finden und ihre Liebe trotz des Rampenlichts und der Unterschiede zu verteidigen.