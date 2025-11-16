NOVA The Observatory Tour 2026 – music. images. cosmos.

bis

experimenta: Science Dome Experimenta-Platz, 74072 Heilbronn

Das Trio NOVA beschert dir Live-Musik und 360°-Visualisierung unter dem Motto „music.images.cosmos“. Die musikalische Umsetzung lässt Planeten, Sonnen, Galaxien und die unendlichen Weiten nach Vorstellung der drei Musiker erklingen.

Alle Songs erzählen Geschichten rund um Astronomie und Science Fiction. Begleitet wird die Musik von beeindruckenden 360°-Animationen. Hier werden Kunst, Musik und Wissenschaft auf einem nicht alltäglichen Weg zusammengebracht.

Info

