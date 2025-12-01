Novecento – Die Legende vom Ozeanpianisten

Tim, der sechs Jahre auf einem Ozeandampfer mit dem besten Pianisten aller Zeiten in der Bord-Jazzband gespielt hat, erzählt uns von seinem Freund mit dem seltsamen Namen Novecento und ihren gemeinsamen Abenteuern auf den Wogen einer stürmischen Epoche.

Erzählt von der Mannschaft und den Passagieren, von den verwöhnten Reichen und den hoffnungsvollen Auswanderern und eben von Novecento, der als Waisenkind auf dem Schiff gefunden wurde und sein ganzes Leben lang nicht von Bord ging, um mit einmaliger Musik von den Schicksalen der Menschen, die ihn auf See berührten, zu erzählen.. Die Liebeserklärung an das Meer und die Musik wurde als Theaterstück und Buch und in der Verfilmung zum Welterfolg.

Nun kommt der Ozeanpianist mit dem Schauspieler und Musiker Henry Arnold, der zuletzt auf der Großen Treppe als Graf Guiche in Cyrano de Bergerac und als Davison und Aubespine in Maria Stuart zu sehen war, ins Neue Globe.

Mit Henry Arnold

Regie: Georg Büttel