Ein ebenso ambitioniertes wie gehaltvolles Programm, beginnend mit Respighis Dorischem Quartett aus den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts, gefolgt von der aus etwa der gleichen Zeit stammenden Lyrischen Suite von Alban Berg und gekrönt mit Schuberts „Tod und das Mädchen“ –

so klingt das Debut des koreanischen Novus String Quartet. Wir begrüßen die jungen Musiker herzlich in der Kammermusikreihe und sind gespannt!