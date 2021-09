Oktober 2021, der neue Bundestag ist frisch gewählt, die Klimathemen noch dieselben. Wie können wir als junge Generation für den Klimaschutz politisch aktiv werden und ins Handeln kommen?

Wie sieht unser Handlungsspielraum konkret aus? Im Anschluss an den Klimastreik von Fridays for Future möchten wir gemeinsam mit FFF Stuttgart und Adenike Oladosu (Gründerin FFF Nigeria) über die Möglichkeiten der globalen Vernetzung im Kampf gegen den Klimawandel sprechen und mit euch in Austausch kommen. Moderiert wird der Talk von Team Tomorrow aus Stuttgart.

Der gemeinnützige Verein Team Tomorrow e.V. versteht sich als überparteiliche Organisation im Bereich der politischen Bildung und als überparteilicher Förderer von bürgerschaftlichem Engagement im politischen Bereich.