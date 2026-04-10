Nowhere Girl

Magali ist ganz neu auf der weiterführenden Schule, als sie anfängt, Angst zu haben: vor dem Klassenzimmer, den Lehrer*innen, den Mitschüler*innen, vor dem Versagen.

Ihr Rucksack wird immer schwerer, ihr Selbstvertrauen kleiner und ihre Welt immer dunkler. Irgendwann ist die Angst so groß, dass sie nicht mehr zur Schule gehen kann. Immer weiter zieht sie sich zurück, geht kaum mehr raus, trifft ungern Menschen. Ihr einziger Lichtblick: die Liebe zur Musik. Magali wird großer Fan der Beatles. In ihrer Musik findet Magali das, was sie im echten Leben vermisst: Sie ist Traumwelt, Rückzugsort und Flucht vor der Realität. Bis Magali bereit ist, sich auf den Weg zurück in den Klassenraum zu machen.

Magali Le Huche setzt sich in ihrer autobiografischen Graphic Novel mit der Schulangst auseinander, die sie selbst als Elfjährige entwickelte. Ihre Geschichte zeigt, wie Ängste entstehen, wie sie wirken, und welche Kraft wir schöpfen können, wenn wir das verfolgen, was wir lieben.