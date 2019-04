Nozzo im Kowalski - Neverdogs / Support Tomi & Kesh

Kowalski

Nozzo Story drei, es schreiben weiter am neuen Nightlife-Standard: Die Nozzo-Commanders Tomi & Kesh und ihre Gäste. Rasieren wie Gillette und panieren wie Caterpillar ist die Ansage und du verwandelst dich selbst in ein Nozzo-Biest. Dress like a Nozzo, live like a Nozzo, be a Nozzo!

Dieses Mal in den weiteren Hauptrollen: Neverdogs. The Italian Job. Tommy Paone und Marco De Gregorio aus Florenz machen fast schon genauso lange gemeinsame DJ- und Producer-Sache wie der besagte Hollywood-Blogbuster alt ist, nämlich seit dem Jahr 2000. Damals gab es noch D-Mark und Lira und die Dance-Industrie war noch nicht ganz so big wie heute.

Und man kann mit gutem Gewissen behaupten, Neverdogs sind seit ihrem Zusammenschluss mit dieser Szene mitgewachsen. Erste Produktionen, gestützt von Steve Lawler, Residents im Londoner The Egg und danach waren alle Rohre offen. Neverdogs sind heute integraler Bestandteil sowohl des weltberühmten BPM-Festivals und das ist freilich die Spitze des Ravebergs aus allen bekannten Festen und Clubs , auf dem sie sich seit Jahrzehnten bewegen.Ach, unnützes Neverdogs Wissen:

Bei der Afterparty des BPM-Festivals 2017 hat das Duo ein 25 (!) Stunden Set. So lange haben wir definitiv nicht offen, wenn die Nozzos die immer noch frisch gebackenen Labelchefs (Bambeleo) im Kowalski empfangen und massenweise neue Tracks ausprobieren, beim Feierabend und Putzlicht anschalten drücken wir aber gerne mal ein Auge zu – es liegt natürlich an euch! Which way? That Nozzo way.

Einlass ab 21 Jahren

Lineup

Neverdogs (Bambeleo Records)

Tomi & Kesh (Nozzo / Low Groove Records / Kowalski)