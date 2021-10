NoZzo mit Antonio Pica

Nachdem sich Tomi & Kesh im September all night long auf dem Kowalski Main Floor ausgetobt haben, laden die international vernetzten Boys aus S-Süd wieder südliche Gäste in ihr Stuttgarter Vereinsheim ein.

Antonio Pica aus Neapel, home of Marco Carola und Wirkungsstätte des heiligen Diego Maradona, schiebt sich mit seinem Performance-Mantra „a deep bass, a pressing melody and it‘s unique touch“ in die Kowalski Booth. Also Attacke wie sein Vorbild Marco C. und mit der spielerischen Eleganz wie Diego M. zu seinen besten Zeiten. Neapal-Spirit trifft auf NoZzo.

Antonio Pica gehört zur der neuen Generation an italienischen Tech-House-Cats und hat sich mit seinem Bump-Sound international bewiesen. Während der Krieeeeese hat Antonio einfach weiter dicke Heater produziert und ist seit Sommer 2021 wieder noch dicker auf Tour, einmal um den Globus, Clubs, Festivals, diese Dinge eben. Eins ist safe: Pica hat den Nozzo-Vibe im Blut und im Schub. Vorwärts!

Auf dem Weg nach Stuttgart gabelt Antonio in Mailand noch Kollege Alessandro Diruggiero auf, der gemeinsam mit Tomi & Kesh die massive „Puff Puff Pass EP“ veröffentlicht hat. Schließende Kreise also und ein großes Klassentreffen im Kowalski Stuttgart. Wo auch sonst.

