Nozzo mit Antonio Pica & Tomi & Kesh

Nozzo, die fünfte Glattrasur. Und somit immer noch neu im Kowalski-Portfolio. Die Nozzos Tomi & Kesh und ihre Crew bringen den funky Tech-House-Push ins Kowalski. Was Anfang des Jahres furios mit Dennis Cruz begann, endet nun spektakulär mit Antonio Pica – dazwischen schauten u.a. Neverdogs oder Latmun vorbei. Der Neapolitaner Pica gehört schon wie der Nozzo-Vorgängergast Latmun zu den jüngeren Tech-Cats im Block und hat sich in den letzten Jahren einen internationalen Ruf erarbeitet.

Wie andere italienische Acts seiner Generation, wurde auch Antonio maßgeblich von Marco Carola und dessen Schaffen und Werk beeinflusst, learned from the best eben. Und das hört man: „A deep bass, a pressing melody and it‘s unique touch“ zeichnet eine Pica-Performance aus. Frei nach diesem Dreiklang des DJings hat er seine Heimatstadt und den Rest von Italien erobert und sich später einen Namen in der ganzen Welt und auf Festivals gemacht, sowie natürlich auch auf der weißen Insel.

Im Laufe dieser Entwicklung launchte Pica seine eigene Eventmarke sowie Record Label Dirty Club. Seine Gäste hießen bislang Jeff Mills, Nicole Moudaber, Gary Beck, SLAM oder Cari Lekebush. In dieser Nacht ist Antonio Pica erstmals zu Gast in Stuttgart, im Kowalski und bei den Nozzos. Und eines ist safe: Pica hat den Nozzo-Vibe im Blut und im Schub. Vorwärts! Last Nozzo 2019.