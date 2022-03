NoZzo mit George Smeddles - Support Tomi & Kesh & Cosmin Horatiu

NoZzo im Kowalski, Runde neun und alle stehen noch im Ring wie Mike Tyson, obwohl es bei den letzten Durchgängen schon einige ordentliche Schellen gab.

Zwar nicht ins Gesicht, dafür direkt in die Tanzmuskulatur. So muss sein, so haben wir es lange vermisst.

Im April empfangen die NoZzo's Tomi & Kesh George Smeddles aus dem God-save-the-Queen-Land. Der ist auf dem US-Traditionslabel Ultra Records unter Vertrag und befindet sich auf einem der größten Dance-Labels der Erde in bester Gesellschaft zwischen Black Coffee oder Loco Dice. Neben seinen vielen Releases und Gigs einmal um den Planeten, kümmert er sich um sein eigenes Baby Resonance Records.

Dazu gesellt sich NoZzo-Resident Cosmin Horatiu aus Rumänien, der sein Deutschland-Debüt gibt, gemeinsam mit Tomi & Kesh eine neue Kollabo-EP auf Kaluki produziert hatte, die auf Platz 1 der Beatport Charts war und sonst auf Labels wie Bamboleo veröffentlicht.

Tomi & Kesh kommen frisch von ihrer zweiten Süd- und Nordamerika-Tour zurück. Dort haben sie schon in 2021 ihren Tech-House-Schub platziert, einmal Tomi & Kesh, immer Tomi & Kesh. Das wissen wir auch aus dem Kowa, also, get ready for the NoZzo's.