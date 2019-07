Nozzo mit Latmun (Hot Creations / Relief) und Tomi & Kesh

Nozzos go UK: Nach zwei italienischen Gast-Acts schaut Stuttgarts dynamischstes DJ-Duo (von dem der Große immer Rücken hat, weil für ihn jedes Pult zu niedrig ist) gen England und lässt für ihre eigene Eventreihe NoZzo Latmun aus Nottingham einfliegen.

Wie groß der wiederum ist, werden wir an diesem Abend sehen, aber Joe Bradley alias Latmun ist gerade all the way up, einer von den ganz Großen zu werden. Der „Funky Drummer“ und „Beat Boss“ hinterlässt seit zwei, drei Jahren regelmäßig ein „Trippy Feeling“ und „Footsteps“ in der globalen Tech-House-Szene und liefert einen pumpy Ziegelstein nach dem anderen ab - auf Beatport, in den Clubs und auf allen USB-Sticks bekannter Jockeys.

Es ist definitiv keine „Utopia“: Latmun und Tomi & Kesh bauen gemeinsam mit ihrer „Passion“ für percussive Rhythmus-Pattern das perfekte House of Tech-Love. Diese Nozzo wird „Cosmic“. Mit Girls aber ohne Jamiroquai. Sowohl Ibiza-Flair als auch Warehouse-Feeling inside. Cameras ready to prepare the „Flash“.

www.facebook.com/latmundj

www.facebook.com/tomiandkesh

Einlass ab 21 Jahren