NoZzo mit Proudly People - Support Tomi & Kesh & Gustaff

Nozzo, the Italian Job, nächste Runde.

Tomi & Kesh sind seit ihren Welttourneen vernetzter als zwei Business-Hörste auf LinkedIn. Nach Südamerika und UK reisen jetzt wieder Gäste aus dem noblen wie coolen Mailand an. Denn die Italiener wissen, wie der Tech-House krass zimmert. Proudly People sind Gabriele di Natale und Antonio Cosentino, seit über einem Jahrzehnt auf großer Reise und füllten seitdem zwischen ihren vielen Gigs ihre Diskographie mit bumpy Releases zwischen Techno und Deep-House auf Labels wie Desolat, Moon Harbour, Inmotion und so weiter und so fort. Seit 2014 sind sie proudly Residents im Sankeys/Octan Ibiza, touren von Europa nach USA, sind dabei die bodenständigen Boys from da Milanese Hood geblieben und haben unendlich viel Fun beim Spielen. Das kennt man ja von Tomi & Kesh, immer am Grinsen beim Set, warum soll es uns auch schlecht gehen, dann es ist Freitagabend, also let’s go Nozzo und fucking mad.