Nozzo - Solardo im Kowalski / Support Tomi & Kesh

OH FUCKING WOW, das nächste ÜBER-Booking im Kowalski. SOLARDO. Manchester Sound Machine. Hits am Fließband. XTC. Move Your Body. Tribesmen. Remixe für Carl Cox oder Black Coffee. Mit ihrem Label Solä pumpen sie in hoher Frequenz Releases raus. Spielen 200 Gigs pro Jahr, sind Coverboys auf dem DJ-Mag und zu Gast bei Pete Tongs Essential Mix auf BBC Radio 1, immer noch ein Meilenstein für Künstler.

Neben Camelphat sind Solardo der wichtigste wie auch erfolgreichste britische Dance-Export unserer Zeit. Gemeinsam mit den besagten Camelphat hatten sie 2019 eine eigene Ibiza-Residendy, logo, und gehören außerdem zur ANTS Posse. Und das krasseste: James Eliot und Mark Richard sind erst vor rund vier Jahren auf dem Dancefloor aufgepoppt – und jetzt poppen wöchentlich tausende von Ravers auf den Dancefloors vor Solardo auf. Unglaublich.

Die britischen Tech-House-Prinzen wurden prompt zu den Kings ihres Genres, was auch an ihrer grundlegenden Attitüde liegt: Ihr Stuff muss hitten und die Party überrollen. Wie im Studio so auf der Stage. Long Story short: Solardo haben sich innerhalb kürzester Zeit mit Releases, Gigs, eigenen Events und eigenem Label als die neue globale Tech-House-Marke etabliert und so ziemlich alles rasiert - und jetzt das Kowalski.

Die „Mancunians“, wie sich die Manchester-People bezeichnen, werden von ihren Stuttgarter Gleichgesinnten empfangen: Die Nozzos, die übrigens kürzlich m auf dem Label Kaluki gesigned wurden, auf dem schon Solardo released haben, kennen auch nur eine Richtung und zwar den Turboboost nach vorne. Maximale Höchstbelastung für unsere Co2-Kanonen in dieser Nacht.

Einlass ab 21 Jahren

Lineup

Solardo (Solä / Manchester)

Tomi & Kesh (Nozzo / NoExcuse)