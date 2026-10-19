Nr. 262-2121 FASZINATION AKKORDEON – INSTRUMENT DES JAHRES 2026

Gleichzeitig feiert das Harmonika-Orchester Uhingen seinen 70sten Geburtstag. Gründe genug, sich etwas mit dem Klangprinzip dieses Instrumentes, seiner Bauweise und dessen Herstellverfahren, seiner Geschichte samt globaler Verbreitung und dem daraus folgenden Einfluss zu beschäftigen.

Ebenso blicken wir auf Vordergründiges und Hintergründiges aus 7 Jahrzehnte Akkordeonkultur in Uhingen. Der Vortrag wird mit musikalischem und bildlichem Input abgerundet.

Lothar Bargiel,1. Vorsitzender des Harmonika-Orchester Uhingen e. V., Referent