Nr. 262-3055 LIEBEVOLL SELBSTGEMACHTE WEIHNACHTSGESCHENK-IDEEN AUS DER KÜCHE

Wer kann zu liebevoll selbstgemachten Geschenkideen schon nein sagen? An diesem Abend duftet es nach feiner Schokolade, Vanille, herrlichen Nüssen, winterlichen Gewürzen, Zimt und Zucker. Aus diesen und weiteren Zutaten werden wir edle Gewürz-Kreationen, leckere Winter-Naschereien (Pralinen usw.), einen Vanille-Brotaufstrich und ein Wintergewürzsalz zaubern. Diese Küchenschmankerl erfreuen jeden Gaumen!

Gemeinsam werden wir in gemütlicher Runde ca. 4 - 5 köstliche Geschenk-Kreationen aus der Küche zaubern und liebevoll verpacken. Natürlich werden wir auch von unseren Weihnachtsleckereien naschen.

Lassen Sie sich an diesem Abend überraschen und inspirieren!

Bitte mitbringen: Getränk, Tasche für die Geschenke, Gläser mit Schraubdeckel und Frischhaltedosen, Schürze und Geschirrtücher.