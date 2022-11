Der NS-Massenmörder Gottlieb Hering (1887-1945) aus Stuttgart

Auf Initiative der Humanisten Baden-Württemberg Dr. Wolfgang Proske zum Fall Gottlieb Hering (1887-1945), den der Reichsführer SS Heinrich Himmler im Zusammenhang mit dem Holocaust als "einen der fähigsten Mitarbeiter" bezeichnet hat. Der Sozialwissenschaftler Proske hatte den Fall Hering erstmals 2019 im von ihm selbst herausgegebenen Band "Täter Helfer Trittbrettfahrer, Band 10: NS-Belastete aus der Region Stuttgart" aufgegriffen. Gottlieb Hering, geboren in Leonberg, war Kriminalpolizist in Stuttgart, später KZ-Kommandant in Belzec, Poniatowa und Risiera di San Sabba. Seine Funktion, so Proske, war die eines "Versuchsleiters" für einen möglichst effizienten Ablauf von Massentötungen, schließlich umgesetzt u.a. im KZ Auschwitz.