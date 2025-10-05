Florian Stubenvoll ist der künstlerische Kopf des Ensemble vinorosso.

Er wollte „mehr“: Seine eigenen Kompositionen und Arrangements, sein eigenes Orchester, das es ihm ermöglichte, ausgetretene Pfade zu verlassen und neue Musikrichtungen in exzellenter Qualität auf die Bühne zu bringen. Und so gründete er 2004 das Orchester ensemble vinorosso. Seitdem schafft er es beständig, sein Orchester zu Höchstleistungen zu führen und beim Publikum Emotionen und Begeisterung zu wecken.