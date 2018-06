Im Juli liegt in Nürtingen etwas ganz Besonderes in der Luft: Die Innenstadt zeigt sich an allen Juli-Samstagen und am Donnerstag, 28. Juni, von ihrer musikalischen Seite, denn mit Musik geht alles besser und das Leben wird bunter! Unter dem Motto „Nürtingen klingt gut!“ hat Citymarketing Nürtingen e. V. ein abwechslungsreiches Musik-und-mehr- Programm zusammengestellt, um das Bummeln, Einkaufen und Flanieren in der Innenstadt noch attraktiver und lebendiger zu gestalten.