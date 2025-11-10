Nußmärtel-Treiben

Wo genau der „Nußmärtel“ seinen Ursprung hat, darüber gibt es viele Spekulationen, der grimmige Geselle hat aber, so haben Heimatforscher herausgefunden, wohl im evangelisch geprägten Land rund um den Hesselberg seine Tradition.

Früher sollte den Kindern damit offensichtlich Respekt eingeflößt werden, im 20. Jahrhundert nahm die Tradition der Nußmärtel dann ab, erst in den 70er Jahren belebte der TSV Wassertrüdingen unter Horst Dorsch die Tradition wieder neu. Seitdem lockt das Spektakel jährlich zahlreiche Besucher und Zuschauer nach Wassertrüdingen. Mit viel Engagement kümmert sich der Verein um die passenden Sponsoren für den Inhalt der Geschenktüten und packt in mehreren Stunden die tausend Tüten für die Kinder.

Der TSV verköstigt die Besucher traditionell mit Würsten, Glühwein und Kinderpunsch.