Nußmärtel-Treiben

Viele bärtige Gesellen – die Nußmärtel – finden sich ab 18 Uhr auf der Wassertrüdinger Marktstraße ein.

Dabei haben sie einen großen Sack und eine Rute. Alle Kinder, die ihnen ein Gedicht aufsagen oder ein Lied singen, bekommen ein Geschenk aus dem Jutesack.

Seit den 70er Jahren belebt der TSV Wassertrüdingen unter Horst Dorsch diese Tradition wieder neu. Seitdem lockt das Spektakel wieder jährlich zahlreiche Besucher und Zuschauer nach Wassertrüdingen. Mit viel Engagement kümmert sich der Verein um die passenden Sponsoren für den Inhalt der Geschenktüten und packt in mehreren Stunden die tausend Tüten für die Kinder.

Der TSV verköstigt die Besucher traditionell mit Würsten, Glühwein und Kinderpunsch.