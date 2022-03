Live sind sie ein umwerfendes Erlebnis! Mit souligem Gesang und beinah erschreckend perfekten Instrumentalisten ist Nubiyan Twist eines der innovativsten Soul- und Jazzkollektive Großbritanniens. Die Mitglieder der noch jungen Band fanden 2015 am College of Music in Leeds zusammen. Dort macht man »den experimentellsten Jazz überhaupt«, so die Musiker selbst über ihren Herkunftsort. Im gleichen Jahr kam ihr Debütalbum heraus und wurde in der Jazz- und Weltmusikszene gleichermaßen gefeiert. Die neun Musiker mit der Power einer ganzen Bigband leben inzwischen in London, spielen dort ausverkaufte Konzerte im legendären Jazz Cafe und präsentieren ihren einzigartigen Stilmix bei bedeutenden Festivals wie Boomtown, Fusion, Wilderness und Edinburgh Jazz.

Die emotionalen Songs ihres zweiten Albums »Jungle Run« sind ebenfalls noch stark von der aufregenden Musikszene in Leeds beeinflusst. Sie handeln von der Suche nach Wahrheit, dem Bruch mit Vorbehalten und erinnern daran, dass Jazz und Funk ursprünglich Widerstand und Befreiung symbolisierten. »Freedom Fables« heißt konsequenterweise das jüngste Album, entstanden im Frühjahr 2021. Mühelos verbindet sich auch hier wieder bestechende Musikalität mit ausdrucksstarken Texten. In Form musikalischer Autobiografien der einzelnen Bandmitglieder reflektiert Nubiyan Twist über die Kraft des Erzählens und beweist: Das stärkste Narrativ der Einheit ist und bleibt die Musik.

Nubiyan Twist

Ria Moran Gesang

Finn Booth Schlagzeug

Luke Wynter Bass

Tom Excell Gitarre

Pilo Adami Perkussion

Oli Cadman Keyboard

Jonny Enser Trompete

Nick Richards Altsaxofon

Denis Scully Tenorsaxofon

Joe Henwood Baritonsaxofon