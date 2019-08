Am 11. & 12. Oktober findet es zum neunten Mal statt. Die Nürnberger Altstadt wird für ein Wochenende zur musikalischen Flaniermeile.

An 2 Tagen werden 65 KünstlerInnen aus aller Welt in 25 verschiedenen Spielstätten, von Kirche über Museum bis Klamottenladen, Eckkneipe oder Szeneclub, auftreten. Drum herum gibt es ein buntes Rahmenprogramm und eine Konferenz rund um das Thema Popkultur.

Zu den bereits bestätigten Auftritten von BLOND, ENNO BUNGER, DÖLL, JUGO ÜRDENS oder SVAVAR KNTUR gesellen sich 22 weitere Namen zum Festival Line Up, von denen 50% eines gemeinsam haben: In jeder der Bands ist mindestens ein Bandmitglied weiblich. Damit wollen die Veranstalter, die mit den bereits bekannt gegebenen CARI CARI, AMILLI, JINKA, MOLA, THE STRUMBELLAS oder BLOND schon viele weibliche Acts im Programm haben, ein Zeichen setzen für Gender Equality auf Festivals. Insgesamt knapp die Hälfte der Live-Acts für das Nürnberg Pop Festival werden weiblich sein. Angeführt werden diese neuen Bestätigungen von der israelischen Indie-Folk-Pop Band LOLA MARSH, die neben ihren alten Hits einen ersten Einblick in die Songs ihres neuen Albums geben werden, das im kommenden Jahr erscheint. Die junge Schauspielerin und Sängerin ALI NEUMANN tourte bereits mit Years&Years und Annemmaykantereit. Ihrem gitarrenzersägten Popansatz samt kratzig-kräftiger Stimme wird eine große Zukunft voraus gesagt. Auch solch ein riesiges Talent besitzt MIA MORGAN, die sich als Support von Drangsal bereits einem größeren Publikum vorstellen konnte und zusammen mit Max Rieger (Die Nerven) an ihrem Debütabum arbeitet. Irgendwo zwischen Wave, Pop und Anspielungen auf die frühen Die Ärzte. Die Hamburger „Slacker-Prinzessin“ ILGEN-NUR veröffentlicht ihr sehnlichst erwartetes Debütalbum im August auf dem Leoniden-Label Euphorie Records und stellt das im Rahmen des Festivals vor. Auch in der regionalen Bandszene gibt es großartige weibliche Künsterinnen. So werden ELENA STERI, das SUNDAY MORNING ORCHSTRA, die HIMPFELSHOFER HERZENSBRECHER, ESKALATION, HANNA SIKASA und WE BROUGHT A PENGUIN Konzerte im Rahmen des Festivals geben. Des Weiteren darf sich Nürnberg auf den international erfolgreiche Electro-Pop Künstler ROOSEVELT, der einst über Hot Chip´s Joe Goddards einen Plattendeal beim Londoner Label Greco-Roman (u.a. Disclosure, Totally Enormous Extinct Dinosaurs) unterschrieb, die Münchner Alternativerocker BLACKOUT PROBLEMS, die kürzlich bei Rock im Park als Überraschung des Festivals gefeiert wurden und im Anschluss an ihren Auftritt bei Nürnberg Pop mit Royal Republic auf große Europatournee gehen und die hippen Indie-Rockn´Roller GO GO BERLIN aus Dänemark, die im Sommer ein neues Album veröffentlichen, den Multiinstrumentalist und Musikproduzent Jan Kerscher aka LIKE LOVERS Freuen und die Alternative Pop Band THE AIR WE BREATHE freuen. Neu in diesem Jahr ist die Zusammenarbeit mit dem NUEJAZZ Festival (www.nuejazz.de), das in Nürnberg seit sieben Jahren modernen Jazz im nationalen und internationalen Kontext abbildet und 2019 eine Festivalpause einlegt. Die wird aber (auch) dazu genutzt, sich mit einer eigenen Bühne beim Nürnberg Pop Festival vorzustellen und einen stilübergreifenden Kontext mit zu gestalten. Auf der tritt unter anderem das in Berlin und Wien lebende Trio EDI NULZ (Champer-Punk-Jazz) auf.