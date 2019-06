Nuertingen klingt gut

Im Juli liegt in Nürtingen etwas ganz Besonderes in der Luft: Die Innenstadt zeigt sich an allen Juli-Samstagen von ihrer musikalischen Seite, denn mit Musik geht alles besser und das Leben wird bunter! Unter dem Motto „Nürtingen klingt gut!“ hat Citymarketing Nürtingen e. V. ein abwechslungsreiches Musik-und-mehr-Programm zusammengestellt, um das Bummeln, Einkaufen und Flanieren in der Innenstadt noch attraktiver und lebendiger zu gestalten.

Erleben Sie Nürtingens Innenstadt von einer anderen musikalischen Seite auf dem K3N-Stadthallen-Vorplatz und in der Innenstadt. Abwechslung und gute Laune sind garantiert und das in Verbindung mit Ihrem SamstagWochenmarkt-Bummel.

Unterhaltung zum Samstag-Wochenmarkt in der Innenstadt:

Samstag 6. Juli 2019

9.30 Uhr Klang-Gruß über den Dächern Turmbläser der Stadtkapelle Nürtingen e. V. und Blechbläserensemble der Musik- und Jugendkunstschule der Stadt Nürtingen

10 bis 13 Uhr Heiße DJ-Beats und mehr zum Wochenmarkt Mein Name ist DJ FelixB – unterwegs vom Nürtinger Maientag bis zu Private Event. Musik hat mich schon immer sehr interessiert, es freut mich auf diesem Wege Menschen glücklich zu machen.

Samstag 13. Juli 2019

9.30 Uhr Klang-Gruß über den Dächern Blechbläserensemble der Musik- und Jugendkunstschule und der Stadtkapelle Nürtingen

10 bis 13 Uhr Markt und Musikgenuss K3N, Vorplatz und Fußgängerzone (Ecke Brunnsteige/Kirchstraße) Fröhliche Melodien und beschwingte Rhythmen erklingen auf dem Samstag-Markt. Verschiedene Ensembles der Musik- und Jugendkunstschule und der Stadtkapelle Nürtingen e. V. musizieren in der Innenstadt.

Samstag 20. Juli 2019

9.30 Uhr Klang-Gruß über den Dächern Blechbläserensemble der Musik- und Jugendkunstschule und der Stadtkapelle Nürtingen

10 bis 13 Uhr Lasst uns zusammen tanzen … K3N, Vorplatz … Tanzen liegt uns im Blut. Von klein auf ist es den Menschen ein Bedürfnis, sich zur Musik, zum Rhythmus zu bewegen. Petra Weidlich und die Tänzerin Nuraya lassen zusammen mit dem Tanzduo Luleja, den Kindern und jungen Frauen der Tanzschule Laura Riexinger, den Frauen von der vhs Göppingen, Sylvia Theiß und Mona’s Oriental Roses lassen die Marktbesucher an ihrer Leidenschaft dafür teilhaben. In ihren Tänzen begegnen sich orientalische Folklore und moderne Beats, klassische Elemente und Folklore.

Samstag 27. Juli 2019

9.30 Uhr Klang-Gruß über den Dächern Blechbläserensemble der Musik- und Jugendkunstschule und der Stadtkapelle Nürtingen

10 bis 13 Uhr Modern Line Dance & mehr

K3N, Vorplatz Die Line-Dance-Gruppen des TSV Frickenhausen präsentieren Tänze aus dem Standard- und Lateinbereich, Tänze zu Melodien der 50er Jahre und aus dem Musical Grease sowie Latinotänze, wie z. B. Salsa. Besucher und Zuschauer haben Gelegenheit, Modern Line Dance selbst auszuprobieren und mitzutanzen. Sehen Sie Modern Line Dance vom Feinsten! Seit zwei Jahren bietet der TSV Frickenhausen dieses Bewegungsprogramm im regelmäßigen Training an. Egal ob als Single oder mit Partner, beim Modern Line Dance kann jeder mittanzen. Hier tanzt man nicht als Paar, sondern jeder für sich in einer Reihe, vor-, hinter- oder nebeneinander. Karin Deisinger, staatlich geprüfte Tanztrainerin, vermittelt ihren Gruppen Schritte aus dem Welttanzprogramm der Standard- und Lateintänze sowie den Trend- und Partytänzen, die sich als Line Dance-Choreografi e getanzt in allen vier Raumrichtungen ständig wiederholen