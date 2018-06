Nürtingen ist bunt

Die Kreuzkirche verwandelt sich in einen Ort des Dialogs. An runden Tischen treffen Leute aufeinander, die sonst nie miteinander reden würden. Es findet ein ganz besonderer Austausch statt. Werden Sie Teil des Experiments!Kommen Sie am 16. Juli in die Kreuzkirche und erleben Sie, wie es ist, dieses Gefühl von Heimat mit anderen zu teilen.