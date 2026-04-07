Nuit blanche auf der Sommerterrasse! Wie in Paris kommen wir alle in Weiß und sind Teil der stimmungsvollen Deko! Packt die Brautkleider aus, ab in den Secondhandladen, Flohmarkt, alles Weiße ist erlaubt: Hüte, Federn, Ketten, Blumen...

Messieurs, es muß kein weißer Komplettlook sein, aber schöner wäre es. Bringt gerne für Euch selbst noch weiße Deko mit. Passende Speisen & Getränke servieren wir à la carte dazu. Ein Begrüßungsgetränk für alle "White Ladies" geht aufs Haus. Sommerliche Playlist, Tanzen unter freiem Himmel, oui ♥

Reservierung 0172 3274298