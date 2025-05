Wie in Paris kommen wir ganz in weiß und sind Teil der Deko! Dazu gibt´s passendes Essen und Getränke à la carte. Packt die Brautkleider aus, ab in den Secondhandladen, Flohmarkt, alles Weiße ist erlaubt.

Hüte, Federn, Ketten, Blumen... Es muß kein weißer Komplettlook sein, Männer, aber schöner wäre es. Bringt gerne selbst noch weiße Deko für Euren Tisch mit. Sommerliche Playlist, Tanzen unter freiem Himmel et plus.