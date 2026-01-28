Numismatisch ausstellen: Die Präsentation "Städtetrip - Stadtbilder Europas"

Hybrid-Vortrag von Dr. Simone Vogt, Hannover, im Rahmen der Jahrestagung des Numismatischen Verbunds am 5./6. März in Wertheim.

Münzen und Medaillen sind in Sonderausstellungen immer eine Herausforderung, sowohl für die Ausstellungsmacher als auch für die Besucherinnen und Besucher: Die geringe Größe und verkürzte Bildsprache auf den kleinen Objekten gilt es, spannend zu vermitteln und zu verstehen. In der Ausstellung „Städtetrip“ wurden neue Wege jenseits der klassischen Münzausstellungen eingeschlagen. Mit Hilfe von digitalen Medien, Tastmodellen und extremen Vergrößerungen entstand eine abwechslungsreiche Präsentation.

Inhaltlich schlägt die Ausstellung einen Bogen vom Tourismus der Gegenwart zu historischen Stadtbildern. Medaillenprägungen mit Stadtansichten aus der Zeit des Barock und Münzbilder antiker Stadtstaaten bilden den Schwerpunkt. Die Sammlung der prachtvollen Städtemedaillen aus dem 17. bis 19. Jahrhundert im Museum August Kestner in Hannover ist ein kaum bekannter Schatz, der seinesgleichen sucht.

Dr. Simone Vogt ist Numismatikerin und leitet seit 2007 als Kuratorin die Sammlung Münzen und Medaillen am Museum August Kestner in Hannover. Sie studierte Klassische Archäologie, Alte Geschichte und Romanistik in Köln, Bonn und Bologna und wurde 2001 an der Universität zu Köln promoviert. Nach längeren Forschungsaufenthalten in Italien absolvierte sie ein Volontariat bei der Antikensammlung der Museumslandschaft Hessen Kassel in Schloss Wilhelmshöhe. Bei der Arbeit mit den antiken Münzen in Kassel entstand ihre Hinwendung zur Numismatik.

Ziel des Workshops ist es, innovative numismatische Ausstellungs- und Vermittlungsoptionen vorzustellen, die auch für kleinere und mittlere Museen und Sammlungen finanzierbar sind.

Eine Veranstaltung des Numismatischen Verbunds in Baden-Württemberfg in Zusammenarbeit mit Historischem Verein, Archivverbund und Grafschaftsmuseum

Anmeldung bis 12. Februar unter info@hv-wertheim.de