Nun singet und seid froh

Advents- und Weihnachtsliedersingen. Filderstädter Chöre singen gemeinsam mit dem Publikum.

Nach der Devise „Jeder kann singen“ sind bei diesem Konzert alle eingeladen, die Freude am Singen alter und neuer Advents- und Weihnachtslieder zu erfahren und mit tausendstimmigem Gloria ein kollektives Weihnachtswunder in der FILharmonie anzustimmen. „Vom Himmel hoch“, „Alle Jahre wieder“ oder „O du fröhliche“ sind die seit Generationen gesungenen Lieder, die an Weihnachten ein Lächeln auf die Gesichter zaubern. Denn Singen macht glücklich: Das gemeinsame Musizieren garantiert himmlische Gefühle in der Adventszeit und lässt schon nach wenigen Tönen jenes Prickeln einsetzen, das diese Tage des Jahres so besonders macht.

Beim Advents- und Weihnachtsliedersingen führt Musikdirektor Robert Wieland alle Mitwirkenden im Saal und auf der Bühne zu einem

musikalischen Ganzen zusammen. Denn nicht nur zu Hause unterm Baum oder ums Klavier lassen die hoffnungsfrohen Melodien die Menschen näher zusammenrücken. Auch die großen und kleinen Konzertbesucher werden zu einer Gemeinschaft von Singenden und fühlen die verbindende Energie der ebenso feierlichen wie beschwingten Lieder.