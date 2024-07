Nur die Lüge zählt - Open-Air Kino auf der Burg Stettenfels

Hätten Sie gedacht, dass ein Kino in ein Auto passt?

Die Filmvorführer des Kinomobils können es Ihnen beweisen. Fast täglich be- und entladen sie den Kinomobilbus mit einem digitalen Filmprojektor, einem Beamer, Tonanlage und zerlegten Leinwänden und fahren mit der gesamten Ausrüstung zu den Einsatzorten in ganz Baden-Württemberg. Auch nach Untergruppenbach auf die Burg Stettenfels in den Burggraben werden sie kommen!

Los geht's um 20:45 Uhr mit: Wo die Lüge hinfällt

In der Komödie WO DIE LÜGE HINFÄLLT wirken Bea und Ben wie das perfekte Paar. Aber nach einem tollen ersten Date geschieht etwas, das ihre glühend heiße Anziehungskraft zu Eis erstarren lässt. Doch dann treffen sie unerwartet wieder aufeinander, als beide an einer Hochzeit in Australien teilnehmen. Also tun sie, was jeder reife Erwachsene tun würde – sie geben vor, ein Paar zu sein. (Sony)