Nur die Liepe/Lippe zählt

Sie liefern die Quintessenz im Quartensprung. Die Trompete im Höhenflug, die Tuba am tiefen Abgrund. Wer den fulminanten Auftritt letztes Jahr in Pfedelbach verpasst hat, der hat heute erneut die Chance, dieses junge, dynamische Quintett zu erleben.

Mit ihrer musikalischen Hingabe machen die fünf Musiker jedes Konzert zu einem einzigartigen Erlebnis für Auge, Ohr und Herz. Denn sie arrangieren und rangieren zwischen Klassik, Volksmusik, Jazz, Pop, Eigenkompositionen, Crossover – oder besser Crossoper - und kabarettistischen Einlagen. Dabei verlieren sie nie den Respekt vor der Musik. Doch nicht nur im Brass liegt der Reiz. Neben ihren Blasinstrumenten kommen auch Gitarre, Akkordeon und Percussioninstrumente zum Einsatz. –– In ihrem aktuellen Programm geht es um die Veränderungen im Beziehungsleben. Wenn es statt Fortissimo im Bläseralltag heißt: „Psst, das Baby schläft!“. Virtuose Klänge treffen auf Alltagsbeobachtungen mit Familienchaos und Väterhumor, zwischen Euphorie und Erschöpfung. Musikalischer Familienalltag mit allen Höhen und Tiefen!

Peter Kosz Trompete –– David Zuder Posaune –– Nico Samitz Trompete –– Hannes Burgstaller Horn –– Martin Kohlweis Tuba

Konzert #23