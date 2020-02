Nur ein Dichter wollt ich werden…

1925 schrieb Hermann Hesse: "Von meinem dreizehnten Jahr an war mir klar: dass ich entweder Dichter oder gar nichts werden wollte". Der Liedermacher Diether Huthmacher entführt Sie an diesem Abend in die Welt von Hermann Hesse.

Unterstützt von Gitarrist Mathias Hautsch, der die biografische Prosa und gesungenen Erzählgedichte mit feinfühligen Jazzimprovisationen bereichert, entführt Huthmacher die Zuschauer in die Welt des eigensinnigen Dichters.

Während der Künstler spielt, erzählt und singt, formen sich Bilder in den Köpfen der Zuhörer. Bilder von einer Reise, die in einem Calwer Pfarrhaus zu Hesses Jugendzeit beginnt und über Tübingen bis nach Asien führt. (…) Es gelingt Dieter Huthmacher einen Wirbelsturm entstehen zu lassen, der den Zuhörer in eine andere Welt zieht.