Nur eine Frau

Die 23-jährige Berliner Türkin Aynur wird im Jahr 2005 auf offener Straße von ihrem jüngeren Bruder erschossen. Hier beginnt der berührende Spielfilm, der auf einer wahren Geschichte beruht. Die junge Frau erzählt aus dem Off, sozusagen aus dem Jenseits, von ihrem viel zu kurzen Leben: „Ich war ein Ehrenmord.“

Schon in der 8. Klasse wird das selbstbewusste Mädchen, das Kopftuch trägt und gerne Rapmusik hört, aus der Schule genommen und mit ihrem Cousin in der Türkei zwangsverheiratet. Aber es dauert nicht lange und Aynur kehrt hochschwanger zur Familie nach Berlin zurück. Der neue Ehemann hat sie schwer misshandelt. In der patriarchalen Welt ihrer strenggläubigen Eltern und Geschwister mit ihrem rückwärtsgewandten Frauenbild ist die Trennung von ihrem Mann ein Akt des Ungehorsams und eine Ehrverletzung der ganzen Familie. Alle sehen das so, nur nicht Aynurs Lieblingsbruder Aram, der sie als Einziger unterstützt. Bald kommt Aynurs Sohn Can zur Welt. Jetzt erst recht will sich die junge Frau nicht mehr vorschreiben lassen, wie sie und ihr Kind zu leben haben. Mit Hilfe des Amtes kann sie einen Heimplatz für ledige Mütter ergattern. Hier findet sie in Shirin eine wichtige Freundin für ihr neues Leben. Bald fällt das Kopftuch, die Kleidung wird modisch, die Freundinnen gehen nachts aus. Aynur ist lebenshungrig und genießt ihre Freiheit, sie kann eine eigene Wohnung beziehen und findet einen Ausbildungsplatz zur Elektroinstallateurin. Den Kontakt zur Familie hält sie, aber ihre Brüder beschimpfen sie immer wieder. Als sich Aynur in einen Deutschen verliebt, werden aus Beleidigungen und Beschimpfungen offene Drohungen. Aber Aynur hält an ihrer Familie fest, ebenso wie ihr Freiheitswille ungebrochen bleibt. Schließlich erstattet sie Anzeige gegen den älteren Bruder, entschließt sich von Berlin wegzuziehen, aber da ist es bereits zu spät.

Regisseurin Sherry Hormann setzt die Geschichte von Aynur mit einer beeindruckend geradlinigen Erzählweise um, die von der ersten Minute an einen starken Sog entfaltet. Hier bekommt das Opfer des Ehrenmordes, der für Schlagzeilen und eine heftige öffentliche Debatte über Integration, Wertesysteme und Frauenrechte sorgte, wortwörtlich eine Stimme. Die tolle Hauptdarstellerin Almila Bagriacik kommentiert immer wieder das Geschehen, ihre schnodderig lakonische und lebensfrohe Art gibt der heftigen Geschichte Leichtigkeit und Lebendigkeit. Die ganze Abgründigkeit und Paradoxie von Ayruns Situation wird erschütternd nachvollziehbar, auch warum sie so lange zu ihrer Familie stand, was letztendlich ihr Verderben war. So ist „Nur eine Frau“ bei aller Dramatik ein gewinnend lebensbejahender Film, emotional und voller Energie.