Peter Schuster aus Schernfeld bei Eichstätt berichtet über einen 16000 Kilometer langen Motorradtrip durch die unendliche Weite Russlands, die trostlose und doch wieder großartige Hungersteppe in Kasachstan, die magischen Karawanenstädte der sagenumwobenen Seidenstraße in Usbekistan, die tagelange Einsamkeit des Pamirgebirges in Tadschikistan, die hektische Geschäftigkeit der Chinesen und Uiguren in Kashgar, die extreme Kälte und große Höhe in der tibetischen Gebirgshochebene und schließlich die majestätische Erhabenheit des Mount Everest und des Himalaya-Hauptkamm mit seinen Achttausendern.

All das verband Schuster zu einer Route, die "Nur kurz nach Kathmandu", dem Ziel der Reise in Nepal führt. Eine Reise durch beeindruckende Landschaften, in eine fremde Welt mit Ländern, deren Namen aus alten Zeiten und vergilbten Büchern in die Gegenwart wehen, immer nah an den Menschen, mitreißend, abenteuerlich und in HD-Qualität.