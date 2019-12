Nur mit Wasser kochen!

Offener Treff für Theaterlehrer*innen und alle, die eine Theatergruppe leiten, um sich über glückliche Momente in der Theaterarbeit mit Kindern und Jugendlichen auszutauschen, aber auch über das, was schwierig ist. Wir lernen voneinander, bekommen Tipps und Anregungen und merken, wir sind nicht allein. Ob Sie einen Literatur- und Theaterkurs leiten oder in der Grundschule eine Theater-AG haben, ob Sie am Gymnasium oder an der Gemeinschaftsschule arbeiten – die Herausforderungen erscheinen sehr unterschiedlich, aber der Blick von einer ganz anderen Seite kann für Klarheit sorgen.

Mit Miriam Rösch (Theaterpädagogin Abendspielplan)