Nur was sich wandelt, bleibt

In der katholischen Diözese Rottenburg-Stuttgart wird unter dem Motto Kirche am Ort - Kirche an vielen Orten gestalten seit 3 Jahren aktiv Kirchenentwicklung praktiziert. Die große Mehrheit der insgesamt über 1000 Kirchengemeinden setzt sich mit Fragen nach der Gestalt von Kirche in der Zukunft auseinander, in einer Welt und einer Gesellschaft, die sich in rasantem Tempo verändert. Es geht dabei um konkrete Optionen und kreative Antworten auf "die Zeichen der Zeit". Ist Kirche wie eine Insel, an der sich die Wellen brechen? Oder ist sie "Salz der Erde", "Licht der Welt", Verkünderin und Ermöglicherin von heilenden Erfahrungen für die Menschen in unserer Gesellschaft?

Am Reformationstag, dem Gedenken an eine schmerzliche und befreiende Erfahrung der Kirchenentwicklung in unserer Geschichte, möchten wir kennen lernen, was sich in der katholischen Kirche heute tut. Vielleicht liegen darin auch wertvolle Hinweise für uns als evangelische Kirche, die ja vor sehr ähnlichen Herausforderungen steht und sich in Zusammenhang mit dem PfarrPlan auch Veränderungen annehmen und gestalten muss.

Referent und Gesprächspartner: Michael Elmenthaler. Er koordiniert den Prozess "Kirche am Ort - Kirche an vielen Orten gestalten" als Mitarbeiter in der Hauptabteilung Pastorales Personal im Bischöflichen Ordinariat Rottenburg.