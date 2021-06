× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

SONIC LOVE …and the Rock Revolution.

„Seventies“ stimmt, beschreibt Sonic Love aber nur zum Teil. Sie sind Glam UND Funk, Hardrock UND Disco, Deep Purple UND Mothers finest. Die vier Herren aus dem Raum Tübingen/Nürtingen sind einzeln Solisten, gemeinsam aber ein Erlebnis. Über 100 Jahre Bühnenerfahrung bei THE BEATLESS, DEAD POETS, MORIA etc. etc., Spielfreude und voller Körpereinsatz schaffen ein hochenergetisches Konzerterlebnis. Immer ganz nah am Lebensgefühl der Siebziger, ohne Klamottenkitsch, dafür durch großartige Versionen großer Songs.

Authentisch. Tanzbar. Hörenswert.