Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe

Von Michael Ende / Wieland Freund (Badische Landesbühne Bruchsal).

Alter: ab 6 Jahren

Uhrzeit: 10.30 Uhr | Einlass ab 10 Uhr

Veranstalter: Kulturamt der Stadt Nürtingen

Vorverkauf: Stadtbüro der Nürtinger Zeitung | 07022-9464150 | www.ntz.de

Alle Informationen auf der Website: www.nuertingen.de

Knirps hat vor nichts Angst, aber er langweilt sich. Und er hat es satt, sich von seinen spießigen Eltern, den Puppenspielern Mama und Papa Dick, sagen zu lassen, was er tun und lassen soll. Knirps reißt aus, er will Knappe des gefürchteten Raubritters Rodrigo Raubein werden! In Wahrheit ist dieser aber ein menschenscheuer Angsthase, der sich lieber um seine Kakteen kümmert, als gegen Ungeheuer zu kämpfen. Damit seine Lügengeschichten nicht aufgedeckt werden, muss er Knirps so schnell wie möglich loswerden und fordert ihn zu einer Mutprobe auf. Voller Tatendrang zieht Knirps los und trifft auf Prinzessin Flip, die Thronfolgerin des melancholischen Königs Kilian. Knirps erzählt ihr von seiner Probe und sie rät ihm, er könne sie doch entführen. Auf Flip haben es aber auch der böse Zauberer Rabanus Rochus und der Drache Wax abgesehen. Eine turbulente Verfolgungsjagd beginnt…

Der Autor und Journalist Wieland Freund hat aus Michael Endes Fragment einen witzigen und raffinierten Märchenroman übers Angsthaben, Lügen und Geschichtenerzählen geschrieben.