Nur mit Wasser kochen!

Offener Treff für Theaterlehrer*innen, AG-Leiter*innen und alle, die eine Theatergruppe leiten

Ob wir einen Literatur- und Theaterkurs leiten oder in der Grundschule eine Theater-AG haben, ob wir am Gymnasium oder an einer Gemeinschaftsschule arbeiten, die Herausforderungen erscheinen auf den ersten Blick sehr unterschiedlich aber vielleicht kann der Blick von einer ganz anderen Seite für Klarheit sorgen. Im ersten Treffen soll es darum gehen, wie man eine gute Probenatmosphäre schafft. Die Themen für die folgenden Treffen legen wir gemeinsam, immer am Ende des letzten Treffens fest.

Moderation: Miriam Rösch, Theaterpädagogin (Abendspielplan) am LTT