Artistik, Glamour und höchste technische Perfektion auf Kufen

Der bekannteste und beliebteste Ballettklassiker von dem P. I. Tschaikowsky wurde auf zauberhafte Weise von agenda production in einer On-Ice-Fassung neu inszeniert. Mit einem Feuerwerk aus Eistanz und atemberaubender Zirkusartistik, nimmt „Nussknacker on Ice“ das Publikum auf eine zauberhafte Reise in eine traumhafte Weihnachtsmärchen.

Die fantasievollen, spektakulären Choreographien, atemberaubende Akrobatik auf Kufen, faszinierende Kostüme und mitreißende Musik ergeben eine grandiose Eisshow und ein unvergessliches Weihnachtserlebnis!

Die abwechslungsreiche und hochkarätige Produktion „Nussknacker on Ice“ führt den Zuschauer in das Zauberreich, wo das Gute und das Schöne herrschen, wo alle Träume in Erfüllung gehen und wohin man auch als Erwachsener immer wieder zurückkehren möchte.

Zur Handlung:

“Marie ist in freudiger Erwartung des Weihnachtsabends. Unter vielen anderen Geschenken erhält sie vom alten, geheimnisumwitterten Onkel Drosselmeier nebst einer tanzenden, mechanischen Figur auch einen Nussknacker, der Maries kindliche Phantasie ganz besonders anspricht. Beglückt schläft sie mit dem Nussknacker im Arm unter dem Weihnachtsbaum ein. Sie hat einen seltsamen Traum. Onkel Drosselmeier lässt den Christbaum ins Unendliche wachsen, der Nussknacker wird lebendig…“

