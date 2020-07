Kulturwasen - Nutten, Koks & Frische Erdbeeren

DIE RISIKOGRUPPE SCHLÄGT ZURÜCK

Wohin man sieht: Niedergeschlagenheit, Depression, leere Theater, nix zu saufen. Aber jetzt ist Schluss! Von wegen „Die Risikogruppe bleibt zuhause“.

Der eine ist wegen erhöhtem Blutdruck seit Geburt an höchstem Risiko ausgesetzt. Und bei der Geburt der Anderen war der Kalender noch nicht erfunden. Mary Roos und Wolfgang Trepper haben die Schnauze voll und wollen raus. Aber es soll nicht zu aufregend sein, also kommen sie nach Hannover.

„Nutten, Koks und frische Erdbeeren“ in der Ur-Version. Noch einmal beim treuen niedersächsischen Publikum. Kommen Sie mit dem Auto und bleiben Sie drin sitzen. Den Rest übernehmen Mary Roos, Wolfgang Trepper und unsere Band und besaufen darf sich nur der Beifahrer.

Wir brauchen die Bühne, Ihr braucht was zu Lachen und wir alle brauchen uns. Also lasst uns dieser bekloppten Zeit trotzen und einen Abend feiern, dass es kracht. Mary hat schon den Kartoffelkrieg und den Untergang Trojas überlebt, Wolfgang fand schon die Texte von Zarah Leander nicht so doll und jetzt

hauen die 2 nochmal einen raus.

Nutten Koks und frische Erdbeeren - Die Corona-Version. Nicht verpassen !