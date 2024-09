Nutze Deine inneren Schalter jetzt! -Tagesseminar

Lernen Sie fünf einfache Bewegungen kennen, die wie innere Schalter wirken. Sofort, bei jeder und jedem. Sie machen es möglich, sich aus Grübeln, Schlafstörungen, Schmerzen, Ängsten und negativen Gedanken herauszubewegen.

Und so immer leichter in eine gelassene, zuversichtliche Stimmung zu kommen, in der sich jeder Mensch sicher und im Einklang mit sich selbst fühlt und immer häufiger auch richtig glücklich. Die inneren Schalter wirken, weil sie einen Nerv ansprechen, dessen Bedeutung erst vor kurzem erkannt wurde: den Ventralen Vagus, auch „Glücksnerv“ oder „Selbstheilungsnerv“ genannt. Freuen Sie sich auf das Einüben der einfachen „Schalterbewegungen“ mit stimmungsvoller Musik!

Peter Bergholz ist Diplompsychologe und seit 44 Jahren engagiert als Psychotherapeut und Coach unterwegs. Er war 14 Jahre Leiter einer großen ev. Erziehungs- und Lebensberatungsstelle bei Hamburg, hat sich dann selbstständig gemacht und auf Basis seiner langjährigen Praxis-Erfahrungen die Rossini-Kohärenz-Methode entwickelt, einen Selbsthilfeansatz für chronisch belastete Menschen. Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Getränk und Mittagsverpflegung für die Pause.

Anmeldung bei der vhs unter Telefonnumer 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de oder im Internet unter www.vhsmgh.de.