Saatgut alter Nutzpflanzensorten und das dazugehörige Wissen sind ein unverzichtbares und erhaltenswertes Kulturerbe. Wie die Vermehrung der Pflanzen funktioniert, wissen aber leider nur noch wenige ... Damit sich das wieder ändert, bietet der Verein Transition Town Esslingen Möglichkeiten an, verschiedene Tomatensamen mitzunehmen und zuhause zu pflanzen. Später können neue Samen in der Bücherei zurück gegeben werden. Mit der Nutzpflanzenbibliothek leistet Transition Town Esslingen einen wertvollen Beitrag zur Förderung der Pflanzenvielfalt in der Stadt. Im 1. Stock wird der Verein zwei Stunden lang allen Fragen beantworten und vermeindliche grüne Daumen prüfen.

Preis

kostenfrei

Hinweis

ohne Anmeldung