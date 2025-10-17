nxtKNOWLEDGE Wissensforum Stuttgart 2025

Bleiben Sie der Zeit einen Schritt voraus:

Erfahren Sie auf dem #nxtKNOWLEDGE Wissensforum Stuttgart von den Top 100 Know-how-Trägern aus den Bereichen Wirtschaft, Marketing, Führung, Verkauf, Gesundheit & Sport die neuesten Impulse und Trends für Ihr Business.

Mehr als nur Wissen – Ihr Wettbewerbsvorteil

Erleben Sie, wie Sie durch Innovation und Austausch nicht nur Ihren Geschäftserfolg nachhaltig steigern, sondern auch Ihre Mitarbeiter mit emotionalen Bildungs-Erlebnissen begeistern können. Das #nxtKNOWLEDGE Wissensforum Stuttgart bietet Ihnen zudem die ideale Plattform, um Ihr Employer Branding zu stärken und die Talente der Zukunft für sich zu gewinnen. Nutzen Sie die Gelegenheit, wertvolle Kontakte zu knüpfen, Ihr Netzwerk zu erweitern und neue Geschäftsbeziehungen aufzubauen.

#nxtKNOWLEDGE Stage

Erleben Sie auf der Main Stage die führenden Köpfe aus Wirtschaft, Digitalisierung und Führung. Lassen Sie sich von visionären Rednern inspirieren, die Ihnen praxisnahe Strategien und Einblicke vermitteln, um die Zukunft Ihres Unternehmens erfolgreich zu gestalten.

Lernen Sie wie: Sie Ihre Verkaufstechniken verbessern und Ihre Verkaufszahlen steigern. Sie Kunden emotional ansprechen und langfristig binden. Sie Ihre eigene Motivation und die Ihres Teams aufrechterhalten.

Innovation Stage

Die Digital Stage bringt Sie auf den neuesten Stand der digitalen Transformation. Entdecken Sie Tools und Strategien, die Sie sofort anwenden können, um Ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen und Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Lernen Sie wie: Sie digitale Technologien sofort anwenden, um effizienter zu arbeiten. Sie Ihr Unternehmen durch agile Methoden flexibler gestalten. Sie Künstliche Intelligenz nutzen, um Wachstum zu fördern.

Leadership Stage

Auf der Leadership Stage erfahren Sie, wie Sie als Führungskraft mit den Herausforderungen der modernen Arbeitswelt umgehen und Ihr Team zu Höchstleistungen führen. Inspirierende Redner zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Führungsqualitäten auf ein neues Level bringen.

Lernen Sie wie: Sie Ihre Mitarbeiter optimal führen und zu Höchstleistungen motivieren. Sie Veränderungen erfolgreich managen und Ihre Anpassungsfähigkeit verbessern. Sie eine starke Teamkultur schaffen, die auf Vertrauen und Resilienz basiert.